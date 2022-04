VIDÉOS - Ofenbach : ils remixent Coldplay avec Selena Gomez et annoncent un nouveau single

Si vous avez aimé Be Mine, Wasted Love, Head Shoulders Knees and Toes ou encore Hurricane, vous allez être comblé dans cet article. En effet, les Ofenbach viennent d'annoncer la sortie de leur nouveau single. Intitulé 4U, le track sera disponible ce vendredi 22 avril. "Salut les gars, vendredi prochain, nouveau chapitre, restez à l'écoute" promet Cesar. De son côté, Dorian, l'autre membre du groupe, s'est montré excité : "C'est la grosse information, le nouveau single arrive et on a hâte !".

Pour couronner le tout, les Ofenbach ont également dévoilé leur remix de Let Somebody Go, le tube de Coldplay et Selena Gomez (à écouter ci-dessus, ndlr). "Étants fans de Coldplay depuis de nombreuses années, nous sommes ravis d'annoncer la sortie de ce remix" ont écrit les deux frenchies sur les réseaux sociaux.

En grande forme, vous ne pourrez pas passer à côté des Ofenbach en 2022, d'autant qu'ils seront de passage lors de la prochaine édition de Fun Radio Ibiza Experience, le 29 avril à l'AccorArena. L'ambiance promet d'être grandiose.

