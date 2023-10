Paris Manga & Sci-Fi Show : ce qu''il faut savoir sur ce salon immanquable pour les fans de pop culture

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de pop culture. La 33e édition de la Paris Manga & Sci-Fi Show va faire son grand retour les 28 et 29 octobre au Parc des Expositions - Paris Nord Villepinte. Un moment particulièrement attendu pour celles et ceux qui aiment la culture japonaise. Les visiteurs sont plongés dans une ambiance bon enfant où costumes, jeux et autres animations viennent animer les couloirs du salon (près de 200 stands sont présents).

Voitures de films (Retour vers le futur, Transformers, Men in Black, SOS Fantômes, etc.), goodies de séries et longs-métrages (baguettes des films Harry Potter et répliques d'épées et sabres sont disponibles à l'achat), costumes de super-héros. Les lieux sont un vrai régal pour les fans de science-fiction et d'heroic fantasy. Comédiens, dessinateurs, doubleurs, youtubeurs... Paris Manga & Sci-Fi Show est le parfait lieu afin de venir saluer ses artistes préférés.

Comme dans les conventions, le salon propose des rencontres avec des figures emblématiques de la pop culture. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont pris soin de convier de nombreuses stars identifiées dans cet univers comme l'acteur Elijah Wood qui incarne Frodon Sacquet dans la saga Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson. Si vous souhaitez participer à cet événement, rendez-vous sur le site parismanga.fr afin de récupérer vos places (disponibles à partir de 20 € pour un jour) et ainsi profiter d'une journée mémorable.