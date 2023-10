"Assassin's Creed Mirage" : un retour magistral qui rend hommage aux origines de la saga

Un retour magistral pour une licence emblématique. Assassin's Creed, franchise triple AAA, revient cette fin d'année 2023 dans un épisode particulièrement attendu, baptisé Mirage. Le jeu vidéo, véritable fer de lance du studio Ubisoft, revient aux fondamentaux qui ont fait de lui l'un des titres les plus appréciés par les joueurs et joueuses sur consoles et PC.

Sans véritable suspense, Fun Radio est en mesure de vous dire que le jeu nous a particulièrement conquis. Gameplay, technique, ambiance. L'aventure est un régal pour les fans de la première heure.



Assassin's Creed Mirage est un cadeau pour le public. Malgré quelques défauts, intrinsèquement liés à son monde ouvert, ce 13e opus de la saga arrive parfaitement bien à nous embarquer dans son histoire et son univers d'une richesse folle.

Un monde organique agréable visuellement

Si Assassin's Creed s'inscrit comme une expérience vidéoludique marquante, c'est avant tout grâce à son monde ouvert particulièrement organique. Souvenez-vous du premier épisode avec Altaïr paru en 2007. Le jeu avait fait sensation avec la richesse de son exploration d'une belle intensité. La possibilité de grimper sur les murs, de sauter de toit en toit, de parler avec les PNJ situés un peu partout dans la ville, ou bien encore d'accéder à des missions annexes à n'importe quel moment du jeu.

D'année en année, Ubisoft a pris soin de peaufiner cette expérience avec les nombreuses suites proposées, en agrandissant les zones, allant même à ouvrir cela à un véritable monde ouvert dans lequel on peut se rendre n'importe où. Dans cet épisode Mirage, les développeurs ont misé sur un aspect plus soft. Il n'est plus question de monde ouvert comme dans les précédents opus (Odyssey, Origins, Valhalla). Ici, seule la (très grande) ville de Bagdad est explorable. Le niveau de détail est appréciable. C'est beau et très organique. Les différents quartiers de la ville bénéficient d'une jolie aura qui rend le tout très crédible. De quoi nous perdre des heures manette en main. Côté modélisation des visages, le titre s'en sort avec les honneurs, mais pourrait aisément faire mieux. Ubisoft est sur la bonne voie.

Cependant, il est important de nuancer une chose. Le titre, bien que joli, n'est pas la claque escomptée. Visuellement, le jeu reste perfectible. La direction artistique parvient à cacher certains aspects du jeu un peu daté. Le développement, fait à la fois sur les consoles actuelles et anciennes, commence à montrer ses limites.



Un gameplay jouissif à souhait

Assassin's Creed Mirage revient aux origine de la licence. En témoignent les séquences de parkour, similaires à celles qui nous ont tant fait vibrer dans les premiers épisodes. Le système de course est plus fluide et mieux construit, notamment grâce au level design de la ville de Bagdad. On peut par entrer dans certaines maisons et traverser les fenêtres de façon très fluide, mais aussi s'agripper à des leviers et autres poutres afin d'échapper à ses ennemis. La ville choisie par les développeurs convient parfaitement aux déplacements de notre héros, Basim, qui n'est pas s'en rappeler le charismatique Altaïr. C'est cohérent et mieux construit que dans certains épisodes déjà parus.

Le système de combat fait aussi preuve de plus de légèreté et de subtilité avec une gestion de contre, de parade et d'attaque assez accessible aux nouveaux arrivants. L'aspect RPG, connu dans les derniers volets, se fait ici plus discret. Ubisoft a souhaité miser également sur des phases d'infiltration, discrètes dans les derniers volets.

Une histoire plus courte, mais plus intense

Bagad est le lieu parfait pour raconter une histoire qui n'est pas s'en rappeler celle de Ezio Auditore da Firenze, personnage culte d'Assassin's Creed 2. Un jeune homme dont observe avec passion l'ascension au sein de la confrérie des assassins. Ubisoft tient ici sa promesse : celle d'offrir un jeu moins long, mais au scénario plus intense que les derniers volets en date. Assassin's Creed Mirage signe un véritable retour aux sources de la licence, qui réussira à conquérir les fans de la première heure, mais aussi les nouveaux adeptes. Plus accessible, plus joli (malgré quelques légers défauts techniques), mieux narré et mieux construit, ce Mirage est la bonne surprise attendue.



Les plus :

- La réalisation soignée...

- La ville de Bagdad ultra bien modélisée.

- Le gameplay mieux optimisé.

- L'histoire plus courte, mais plus intense.

- La bande-son toujours aussi envoûtante.

- Le monde est très organique.



Les moins :

- ...mais toujours un peu datée (notamment la modélisation des visages).

- Toujours les mêmes bugs liés au système de parkour.

- L'épisode le plus facile de la licence.