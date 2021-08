Swedish House Mafia : le message de Sébastian Ingrosso qui ouvre la porte à une tournée

Huit ans. Les fans de la Swedish House Mafia attendaient le retour du groupe depuis 2013. La dernière tournée des trois DJ suédois remonte à 2012-2013 avec leur One Last Tour. Ils étaient notamment passés par l'Accor Arena, qui s'appelait encore Bercy à l'époque. Axwell, Sébastian Ingrosso et Steve Angello ont ensuite fait leur dernière apparition ensemble à l'Ultra Music Festival le dimanche 24 mars 2013 puis sur la même scène en 2018.

Il semblerait désormais que la Swedish soit décidée à repartir sur les routes. En plus de deux singles déjà disponibles et d'un album en préparation, les rumeurs d'une tournée font les gros titres de la presse musicale. Ces dernières heures, Ingrosso a enflammé Instagram en publiant des clichés du trio en concert, accompagnés d'un texte.

"Je n'écris pas souvent de légendes sous les photos parce que je pense que la musique doit parler pour ce que nous voulons dire. Mais j'ai la chance de pouvoir faire ce que je fais avec les gens que je respecte et admire le plus. J'ai hâte de voir nos fans et de leur montrer ce que nous avons. (...) Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes ici et nous nous sommes réunis à nouveau. Vous nous manquez tellement !". Un message qui en dit long sur l'impatience qu'a le trio de retrouver son public.

