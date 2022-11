Rihanna : un documentaire exceptionnel sur sa vie et le Super Bowl en préparation

À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Après une longue pause de six ans, Rihanna a fait son retour sur la scène musicale avec Lift Me Up et Born Again, deux morceaux crées pour la bande originale du film Black Panther : Wakanda Forever, qui affiche de jolis scores au cinéma. L'interprète d'Umbrella a également annoncé qu'elle assurera le show de la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, le 12 février 2023.

Cet événement, qui sera suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs rien qu'aux Etats-Unis va également faire l'objet d'un documentaire. En effet, The Sun affirme que Rihanna a signé un contrat de plusieurs millions d'euros avec Apple TV+ pour montrer à ses fans les coulisses de cet événement. "Il y a un énorme appétit pour tout ce qui concerne Rihanna, d'autant plus que ce sera son grand retour sur scène pour la première fois depuis des années. Les répétitions seront enregistrées, au même titre que des réunions de préparation et ça donnera un aperçu de sa vie maintenant qu'elle est maman" a expliqué une source au quotidien anglais.

Quoi qu'il arrive, le Super Bowl sera un spectacle à ne louper sous aucun prétexte. La chanteuse a déclaré qu'il s'agissait du plus grand événement de sa carrière et sa volonté est de marquer les esprits. "Elle tient à ce que le monde se souvienne pourquoi elle est l'une des plus grandes interprètes de tous les temps" a confirmé The Sun . On a déjà hâte d'y être et de chanter sur ses plus grands tubes.

