VIDÉOS - Rihanna, Usher, Pitbull, Nicki Minaj... Ces 10 morceaux fêtent leurs 10 ans en 2022

Attention, souvenirs. En 2012, The Voice était lancé à la télévision, l'Espagne devenait championne d'Europe en football, les JO se déroulaient à Londres et le Gangnam Style de PSY devenait la première vidéo à atteindre la barre du milliard de vues sur YouTube. D'ailleurs, de nombreux morceaux fêtent aussi leurs 10 ans en cette année 2022.

C'est par exemple le cas de l'excellent Thrift Shop de Macklemore. À l'époque, Nicki Minaj était au top avec son Starships, tout comme Taio Cruz, Flo Rida, Pitbull et Chris Brown. La Swedish House Mafia se séparait avec Don't You Worry Child et Rihanna, qui fera son grand retour lors du Super Bowl 2023, trustait les premières places des charts notamment avec Diamonds.

Nous pouvons aussi citer Disclosure, ce groupe de deux DJs-producteurs britanniques. En compagnie de Sam Smith, Latch a été écouté par des millions de personnes depuis 2012. Sur les réseaux sociaux, ces artistes ont annoncé la sortie imminente d'un nouveau single commun, 10 ans après cet immense succès. On leur souhaite de revivre ça.

