Saint-Valentin : Ed Sheeran, Angèle... Les chansons les plus écoutées sur Spotify

Il y a de l'amour dans l'air ce lundi 14 février. En ce jour de Saint-Valentin, la musique prend souvent une place prépondérante lors d'une douce soirée avec votre partenaire. C'est pourquoi Spotify a décidé de dévoiler la liste des chansons les plus écoutées par ses utilisateurs en ce jour placé sous le signe de l'amour.

Si vous hésitiez encore, Fun Radio vous propose de découvrir quelles musiques pourront s'installer chaleureusement pour une agréable parenthèse avec votre moitié. Ainsi, on apprend que les morceaux les plus plébiscités en France sont Shape of You (Ed Sheeran), Balance ton quoi (Angèle), All of Me (John Legend). On retrouve également à la sixième position le tube Dance Monkey (Tones And I).

Au niveau international, le classement est un peu plus différent puisqu'on retrouve All of Me (John Legend), Thinking out Loud (Ed Sheeran), Just the Way You Are (Bruno Mars), mais également un peu plus loin, à la 7e position, Make You Feel My Love (Adele) et Your Song d'Elton John à la 10e place. Voilà donc une liste exhaustive qui vous aidera pour votre soirée de Saint-Valentin.