Shakira et Gerard Piqué ont formé l'un des couples stars de ces récentes années. Les deux amants sont restés ensemble pendant 12 ans et ont accueilli 2 enfants. Une belle histoire d'amour qui a hélas pris fin en 2022. Et pour cause, la chanteuse colombienne a surpris l'infidélité du footballeur de 35 ans. En effet, celui-ci aurait vécu une relation extraconjugale avec une jeune femme, Clara Chia, qu'il aurait même invité dans la maison qu'il partageait avec l'artiste, alors qu'ils étaient toujours en couple.

La chanteuse, de 10 ans son aînée, serait "dévastée d'apprendre que cette femme se sentait clairement chez elle dans la maison qu'ils partageaient avec leurs enfants. (...) "Ils étaient encore très proches à ce moment-là. Elle est dévastée d'apprendre que cette liaison durait depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'imaginait", a expliqué une source à Page Six. Des révélations particulièrement fortes qui pointent du doigt la tromperie de l'ancien joueur du FC Barcelone qui vivrait désormais secrètement sa relation avec Clara Chia.

Une mauvaise épreuve pour Shakira qui s'était confiée sur ce divorce "difficile" en septembre dernier. Son titre Monotonía, aux côtés d'Ozuna, mettait d'ailleurs en lumière cette peine de cœur.