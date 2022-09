Shakira - Ozuna, les indices qui montrent que la collaboration arrive

Les amateurs de son latino vont être servis. En effet, Shakira a été aperçue dans la ville espagnole de Manresa, près de Barcelone, pour tourner le clip de la chanson Monotonia aux côtés d'Ozuna. La star colombienne a confirmé ce tournage sur Twitter : "Ozuna, tu es un champion ! Tu as enduré de nombreuses heures du tournage en continu. C'était un plaisir de travailler avec toi ! Tu mérites le succès que tu as obtenu."

Après plusieurs années de pause musicale, Shakira a fait son come-back depuis 2021. Cet été, la chanteuse a fait le bonheur de la playlist de Fun Radio avec deux buts : Don’t You Worry, en compagnie de David Guetta et des Black Eyed Peas, ainsi que Te Felicito, avec Rauw Alejandro. Un album est programmé pour les prochaines semaines. On a déjà hâte de le découvrir chez Fun !

