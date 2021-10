Shouse en interview et en mix dans Le Before Fun Radio

Vous avez forcément entendu leur tube planétaire Love Tonight. Le duo Shouse était l'invité exceptionnel du Before Fun Radio, jeudi 7 octobre. Pour cette belle occasion, les deux amis, Ed Service et Jack Madin, sont revenus sur leur manière de travailler ensemble. "On ne se considère pas vraiment comme des DJ professionnels, mais plus comme des producteurs. (...) Pour être transparent avec vous, cela fait peut-être trois ans qu'on n'a pas joué en live", a expliqué le collectif au micro de Fun Radio.

Leur morceau Love Tonight, dévoilé en 2017, a su s'inscrire comme l'un des morceaux électro phares de ces dernières années et surtout l'un des tubes incontournables de l'été 2021. Et pour cause, le titre a été diffusé dans toutes les radios du monde, propulsant le duo sur le devant de la scène. David Guetta a même effectué son propre remix de la chanson, ce qui n'a pas manqué d'offrir une belle exposition aux deux amis.

"On espère pouvoir le rencontrer en vrai un jour. On a pu échanger une fois par FaceTime lors d'une interview. C'est quelqu'un de très bien. Nous sommes très reconnaissants envers lui et très heureux de savoir qu'il fait partie de l'histoire de Love Tonight", ont-ils déclaré. Une surprise pour les deux acolytes, qui, il y a encore trois ans, avaient un travail tout autre, bien éloigné de la musique. L'un étant professeur, et l'autre travaille dans la publicité.