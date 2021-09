Showtek : l'extraordinaire duo électro présent à Fun Radio Ibiza Experience

Préparez-vous à danser toute la soirée avec ce duo hollandais. Showtek, confirmé à Fun Radio Ibiza Experience le 21 octobre prochain à l'Accor Arena, connaît un immense succès dans l'industrie électro. Les deux frères Wouter et Sjoerd Janssen commencent leur carrière musicale au début des années 2000 avec de la techno. Après des remix convaincants, le duo s'oriente vers un courant musical différent, beaucoup plus hardstyle dans lequel le public se retrouve.

Les années suivantes, Showtek enchaîne alors plusieurs projets musicaux : albums et autres collaborations viennent jalonner la carrière des deux frères. En 2012, le DJ Tiësto fait appelle au service du duo pour son propre album, Club Life: Volume Two Miami (Club Life, Vol. 2 - Miami). La même année, le chanteur Chris Brown fait de même et souhaite apporter une touche électro à certaines de ses chansons. Les festivals les plus populaires (Tomorrowland, Ultra Music Festival Miami, et bien d'autres) convient Showtek.

Mais c'est en 2014 que le duo fraternel explose réellement avec une majestueuse collaboration avec David Guetta et Vassy sur le morceau Bad. Un immense succès qui propulse le duo sur la scène internationale. Le lyrics vidéo est visionné prés de 1 milliard de fois sur YouTube. De là, Showtek s'offre le privilège de collaborer avec les plus grands : Moby, Wyclef Jean. Si vous souhaitez voir le duo en action sur scène, rendez-vous sur funradioibizaexperience.fr afin de prendre vos places.