Stromae : découvrez la date de sortie de son nouvel album et les premières dates de sa tournée

Huit ans après la sortie et le carton de Racine Carrée, vendu à près de 6 millions d'exemplaires dans le monde, Stromae vient de confirmer la sortie du troisième album de sa carrière pour le vendredi 4 mars 2022 et qui aura pour nom Multitude. Treize tracks seront proposés dessus. Le chanteur de Santé a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour donner plus de précisions : "Mon album est déjà en précommande à partir d'aujourd'hui. Je suis ravi de faire cette annonce. (...) Ça faisait longtemps, à très bientôt." Si vous souhaitez réserver le CD ou une des deux versions vinyles, c'est possible via une page internet dédiée et accessible en cliquant ici.

Dans la foulée, Paul Van Haver, le vrai nom de Stromae, a confirmé le lancement de sa tournée. Elle démarrera en France le 24 février à l'Accor Arena de Paris, puis se poursuivra au cœur de l'été avec plusieurs festivals. Il faudra attendre le printemps 2023 pour le voir parcourir les routes françaises avec des dates déjà calées à l'Arkéa Arena de Bordeaux, au Dôme de Marseille, au Galaxie d'Amneville, au Zénith de Nantes, Strasbourg et Toulouse, au stade Pierre Mauroy de Lille, à la Halle Tony Garnier de Lyon, et même à La Défense Arena les 16 et 17 juin 2023. Les réservations sont ouvertes sur stromae.com.

Stromae est actuellement en playlist sur Fun Radio avec Santé et aura l'honneur d'être l'invité du Tonight Show de Jimmy Fallon, un des shows télévisés les plus populaires aux Etats-Unis, ce vendredi.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !