Stromae : l'incroyable carton de "Multitude", son album déjà disque d'or

Crédit : Capture d'écran YouTube @The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Stromae interprète son titre "Santé" dans "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

En trois jours, Stromae a vendu 54 259 exemplaires de son album Multitude. Dans le détail, les achats en magasins représentent 82%, contre 11% en streaming et 7% en téléchargement. Le chanteur belge a soigné son disque et son vinyle en y intégrant, par exemple, les paroles imprimées, alors qu'il ne l'avait pas fait lors de ces précédentes sorties. Avec de tels chiffres, le disque d'or est déjà dans la poche. Il faudra attendre vendredi pour savoir s'il dépasse les 80 000 ventes de Racine Carrée en première semaine.

Invité du Studio Fun Radio, notre émission de 16h à 19h, l'interprète de Santé et L'Enfer a évoqué ce nouveau projet : "Je suis soulagé d'avoir sorti cet album, mais c'est vrai que je suis un peu fatigué et en même temps excité. J'ai l'impression que l'album est sorti depuis longtemps car tous les journalistes m'en parlent déjà. (...) Avec Multitude, je voulais aller dans le folklore, la tradition. J'ai pris plein d'influences différentes pour être un peu perdu géographiquement. Le but, c'était de mélanger tout ça. (...) ".

Au niveau mondial, Stromae a été l'album qui a le mieux démarré entre le 4 et le 6 mars devant plusieurs autres stars comme DaBaby ou Diplo, qui a également dévoilé le sien.

