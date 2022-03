VIDÉO - Stromae : Faustine Bollaert adresse un message touchant au chanteur belge

Une surprise de taille pour Stromae. Derrière Fils de joie, chanson extraite de son nouvel album Multitude, se cache une anecdote incroyable. En effet, l'artiste belge a confié au Parisien l'inspiration que lui a procurée l'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par la journaliste Faustine Bollaert. Pendant la création de son disque, le chanteur passait pas mal de temps devant la télévision avec sa femme. Et c'est lors de la diffusion d'un épisode que l'idée lui est venue d'écrire un texte lourd de sens.

"Ma femme la regarde beaucoup, moi aussi je l’aime bien. Faustine Bollaert a reçu une fois des travailleuses du sexe et leurs enfants. Cela m’a touché. J’ai eu envie de raconter une histoire comme ça sur une musique alliant le baroque et les rythmiques des favelas", a-t-il confié.

Très touchée par la démarche de Stromae, la journaliste et animatrice a donc souhaité lui adresser un message sur l'antenne de Fun Radio lors de son passage le 4 mars pour la présentation de son nouvel album. "Je suis hyper fière. Pour vous dire la vérité, depuis des années, je suis complétement fan de vous. J'étais à Bercy il y a quelques jours pour vous voir sur scène et découvrir votre nouvel album et au moment où j'ai entendu la chanson, moi-même je me suis dit ça fait écho à l'une de nos émission et en fait, c'est l'inverse. (...) Du coup, je vais apprendre cette chanson par cœur", a expliqué l'animatrice.

Un message qui est allé droit au cœur du chanteur qui n'a pas manqué de souligner à quel point il apprécie cette émission. "Franchement, ça me touche. Je trouve qu'elle est vraiment très forte pour interviewer les gens. Elle est très respectueuse et positive." Pour information, Fils de joie, sera le prochain single de Stromae.