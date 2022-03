Après des années d'attente, Stromae se décide enfin à retrouver son public. Son deuxième album, Racine carrée, paru en 2013, au succès considérable (plus de 2,5 millions d'albums vendus dans l'Hexagone), lui a permis d'accéder au rang de star incontestée de la chanson française. Papaoutai, Formidable, Tous les mêmes... Ses titres ont marqué le public grâce à des mélodies enivrantes et des textes puissants.

Une absence longue de près de 9 ans qui s'explique par l'état de santé du chanteur de 36 ans, touché par une dépression dont il parle librement dans son nouvel album, Multitude, à travers le morceau L'Enfer, présenté de façon étonnante pour la première fois lors du JT de TF1. Une prestation qui avait d'ailleurs libéré la parole sur cette maladie puisque les prises de rendez-vous chez les psychiatres ont explosé depuis son intervention sur la première chaîne. Avec ce nouveau projet, Paul Van Have alias Stromae semble décomplexé et évoque sans tabou des thèmes qui lui sont chers comme la paternité ou l'amour.

"Je suis soulagé d'avoir sorti cet album, mais c'est vrai que je suis un peu fatigué et en même temps excité. J'ai l'impression que l'album est sorti depuis longtemps car tous les journalistes m'en parlent déjà. (...) Avec Multitude, je voulais aller dans le folklore, la tradition. J'ai pris plein d'influences différentes pour être un peu perdu géographiquement. Le but, c'était de mélanger tout ça. (...) ", a déclaré le chanteur au micro de Fun Radio.

"On est calé pour Coachella"

Stromae a d'ailleurs pris le temps de répondre aux questions des auditeurs et auditrices de Fun Radio, curieux de connaître une anecdote sur son nouveau projet musical et ses futures dates de concerts. "On est calé pour Coachella. Ce sont les Daft Punk qui m'ont fait découvrir ce festival. Alors je ne chante pas en anglais, mais je fais mes interventions en anglais et mine de rien, c'est un peu stressant puisque je ne suis pas complétement bilingue", a-t-il dévoilé avec humour.

Les sonorités présentent dans Multitude sont diverses et variées. Le maestro belge puise aussi bien dans du rap que de l'électro ou bien dans une cumbia colombienne. Un mélange qui fonctionne formidablement bien. Interrogé sur la durée jugée un peu courte de son disque, Stromae justifie ce choix. "L'album est court, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est moins nécessaire de refaire les refrains. Quand je réécoute Racine carrée, je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux." En octobre 2021, le chanteur J. Balvin confiait vouloir travailler avec Stromae en découvrant son retour avec le titre Santé (interprété en live dans les locaux de Fun Radio). Très touché, le génie belge a répondu positivement. "Si l'occasion le permet, avec grand plaisir pour faire un duo. En tout cas, ça me touche. C'est marrant parce que je l'ai dans ma playlist."

Multitude est sorti ce vendredi 4 mars. L'un des grands albums de cette année 2022, à n'en pas douter.