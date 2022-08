Studyrama : découvrez les salons innovants autour de la jeunesse et de l'éducation

Accompagner la jeunesse et l'aiguiller de la meilleure des façons. Voici donc le rôle de Studyrama, site spécialisé dans la formation et l'orientation des étudiants, l'emploi et les jobs étudiants, le logement étudiant et la vie étudiante.

Chaque année, ce géant de l'accompagnement pour la jeunesse organise des salons innovants d'une importance capitale pour les étudiants encore incertains quant à leur futur cursus scolaire. Quelle école choisir une fois sorti de l'enseignement général ou professionnel ? Le but est ici clair : proposer des écoles adaptées à tout le monde. Entre formations automobiles, gaming, santé, art, mode/design, et bien d'autres, nul doute que vous trouverez l'école qui vous convient le mieux.

Fun Radio vous propose de découvrir toutes les dates de ces rendez-vous immanquables étalés sur 2022/2023 sur le site Internet de Studyrama.