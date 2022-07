"FIFA 23" : date de sortie, nouveaux commentateurs... Ce qu'il faut savoir sur le jeu d'EA Sports

"Bienvenue dans FIFA 23". L'emblématique jeu de foot d'EA Sports s'apprête à conquérir le cœur des passionnés du ballon rond. La simulation de sport, qui chaque année crée l'effervescence à sa sortie, se dévoile au travers d'un premier trailer mettant en lumière les nouveaux ajouts apportés dans cet épisode. Modélisation des joueurs affinée, Hypermotion 2, gestes techniques améliorés... Ce nouveau volet espère bien ravir les joueuses et joueurs du monde entier.

Le but ? Apporter un vent de fraîcheur dans la licence, qui rappelons-le, est l'un des produits culturels les plus vendus en France chaque année. Ainsi, pour satisfaire ses millions d'adeptes, EA Sports a choisi d'innover. À commencer par l'apparition de nouvelles voix françaises pour ses commentaires. Exit l'emblématique voix d'Hervé Mathoux (qui a officié pendant 17 ans dans le jeu). Cette dernière se voit remplacée par celles d'Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Un nouveau duo énergique qui compte bien offrir de nouvelles sensations aux gamers.

FIFA 23 sortira le 30 septembre prochain sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Rendez-vous sur funradio.fr à cette date pour y découvrir notre test complet.