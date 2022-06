Le film sort le 13 juillet dans les salles de cinéma avec Fun Radio. Menteur, nouveau film d'Olivier Baroux, mettant en scène Tarek Boudali, s'annonce comme étant la comédie de cet été. L'acteur de 42 ans y incarne le personnage de Jérôme, un véritable mythomane. "Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, ce menteur compulsif s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction le frappe... tous ses mensonges prennent vie", précise le synopsis.

Un film qui mêle humour et action. "J'ai beaucoup aimé les séquences de bagarre. Ce qui était cool aussi dans ce film, ce sont les moments d'émotion. Un peu touchant, un peu profond. Ça n'a pas été dur d'aller dans l'émotion, mais j'avais une pression un peu positive parce que c'est la première fois que je joue un peu du drama au cinéma", a expliqué le comédien au micro de Fun Radio.

Un joli chalenge pour le réalisateur Olivier Baroux. "Il y a l'idée de le challenger. Il y a du dialogue. Il faut se parler. Je lui raconte l'histoire du film tout simplement. Je lui dis qu'à ce moment-là du film, on n'est plus dans la vanne, mais dans la réalité des faits. (...) Les choses se font finalement assez naturellement."

Menteur est à découvrir ce mois de juillet dans les salles obscures avec Fun Radio.