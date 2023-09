Techno Parade 2023 : un 25e anniversaire grandiose avec 400.000 personnes

Un événement immanquable pour les amoureux de musique électronique. Après un retour gagnant l'an passé, la Techno Parade a réitéré l'exploit incroyable de rassembler, samedi 23 septembre, au cœur de la capitale française, une gigantesque célébration du son électro (house, trance, drum'n'bass...).

Un rendez-vous festif qui a vu défiler plusieurs chars dont celui de Fun Radio, qui pour cette belle occasion a rassemblé un collectif de DJ étonnants connus du grand public. Boris Way, Upsilone, Michael Canitrot et Rivo, mais aussi notre DJ résident Matt ont offert des sets époustouflants au public parisien, venu en nombre profiter d'une journée musicale dédiée à l'électronique.



La foule a ainsi pu être plongée dans une ambiance festive où confettis et autres banderoles ont envahi les rues de la capitale sous un magnifique soleil. Le coup d'envoi de cette parade musicale si connue a été donné à 15h30, place de la Bastille. Une véritable marée humaine a ainsi pu danser pendant tout l'après-midi. Une gigantesque fête à ciel ouvert qui a réuni plus de 400.000 personnes selon les organisateurs.

Costumes excentriques, tenues parfois provocatrices, la Techno Parade est une réunion géante où chacun est libre de venir profiter comme il le souhaite de cette journée musicale entièrement gratuite, créée en 1998 avec l'aide de Jack Lang, ancien ministre de la Culture.

Une fête fédératrice

Si la Techno Parade est connue pour son ambiance électrique où la musique prédomine pendant toute une journée, celle-ci se veut aussi porteuse de messages puissants. Et pour cause, c'est un lieu parfait pour mettre en lumière et sensibiliser sur des causes importantes. Fustigée pendant des années, la Techno Parade jouit aujourd'hui d'une reconnaissance quasi mondiale