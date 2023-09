Tomorrowland Winter 2024 : découvrez le thème du festival

Tomorrowland revient pour une nouvelle édition. Le festival belge prévoit un événement à la hauteur de ses ambitions : spectaculaire. L'année passée, l'édition hivernale du plus grand festival électro de la planète avait réuni 22.000 personnes à l'Alpe d'Huez avec plus de 150 artistes dans un cadre exceptionnel. 8 scènes d'une beauté sans nom nichées en montagne viennent chaque année enthousiasmer les festivaliers jusqu'au bout de la nuit.

Les festivaliers pourront profiter d'un show incroyable avec des artistes incontournables de la scène électro. Tomorrowland Winter proposera une nouvelle aventure lors d'une 4e édition, du 16 au 23 mars 2024, qui s'annonce toute aussi puissante que la précédente vécue avec Fun Radio, partenaire historique de l'événement.

Conscients de l'attente importante autour de son festival, les organisateurs ont souhaité dévoiler ce lundi 18 septembre le thème de cette 4e édition : The Amicorum Spectaculum. Un clin d'œil direct à l'édition de 2017 qui avait marqué les esprits. Grâce à sa décoration particulièrement festive avec un manège carrousel et un chapiteau, l'événement promet de belles choses aux festivaliers. Pour rappel, les Packages 7 jours de Tomorrowland Winter 2024 seront mis en vente dès le 23 septembre, les Packages 4 jours et les Pass 7 et 4 jours dès le 30 septembre sur tomorrowland.com.