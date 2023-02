Test de "Forspoken" : le jeu de Square Enix est-il merveilleux (ou pas) ?

Ses nombreux reports ont-ils eu raison de lui ? Forspoken, nouvelle production signée Square Enix et Luminous Productions, s'offre enfin à nous. Un jeu particulièrement attendu qui a su enthousiasmer les internautes avec ses nombreuses vidéos de présentation montrant son monde ouvert d'une beauté sidérante.

Pour autant, manette en mains, arrive-t-il réellement à nous embarquer dans son aventure ? Fun Radio a pu longuement tester cette nouvelle licence qui espère bien conquérir le cœur des joueuses et joueurs. Un terrain de jeu énorme, une direction artistique gracieuse, une héroïne attachante, et un gameplay malin qui propose une utilisation séduisante de la magie.



Forspoken nous a bel et bien séduit, même si on en attendait un peu plus de lui. En effet, plusieurs défauts son venus entacher notre expérience de jeu. Dommage, quand on sait le potentiel impressionnant du titre.

Frey au pays des merveilles

Forspoken nous plonge dans un monde onirique dans lequel notre héroïne, Frey, se trouve propulsée dedans malgré elle. Cette jeune New-Yorkaise, orpheline, vit de petits larcins dans une ville où elle tente de survivre. Avec pour seul compagnon son chat, Frey nous apparaît comme désespérée par la vie qu'elle mène. C'est alors qu'elle tombe sur un bracelet bien étrange dans un immeuble voisin. Bien décidée à le récupérer, la jeune femme se retrouve alors transporter dans l'univers d'Athia, un endroit magique, divisé en 4 royaumes, qui n'attendait qu'une seule chose : sa venue.

Le jeu de Square Enix ne révolutionne en rien ce qui a déjà été fait dans d'autres de ses productions. L'histoire, bien qu'elle prenne de l'ampleur à la fin du jeu, est, somme toute, classique et ne parvient pas à nous captiver tout du long de l'aventure. Les dialogues entre Frey et Krav - le bracelet trouvé qui parle - sont loin d'être captivants. Plus encore, on les sent parfois trop intrusifs voire forcés comme les nombreuses cinématiques qui introduisent le début de l'histoire. De quoi casser notre immersion dans ce monde pourtant très séduisant.

Athia, un monde fascinant, mais fébrile techniquement

Forspoken nous propose un gigantesque monde ouvert afin de nous amuser. Bien que généreux dans cette proposition, on se rend vite compte que le titre qui nous avait été présenté en 2020 sous le nom de Project Athia n'est finalement pas à la hauteur de ses ambitions. Et pour cause, le jeu n'est finalement pas la claque visuelle tant attendue. Certains décors paraissent bien vides et les animations faciales des personnages sont bien loin d'être convaincantes. Reste sa direction artistique, pas mal empruntée à un certain Final Fantasy XV, gros point fort.

Malgré sa grandeur, le monde d'Athia ne nous propose rien d'exaltant du côté des missions, aussi bien principales que secondaires. On peine parfois à en terminer certaines tant les objectifs sont anecdotiques et déjà vus dans d'autres jeux (coucou Assassin's Creed). Heureusement que le gameplay, bien trouvé, vient nous réconforter.

Parkourir la magie

C'est définitivement le point fort du jeu. Le gameplay de Forspoken est un vrai régal. Contrôler Frey est particulièrement agréable. La jeune femme peut enchaîner des combinaisons de coups absolument jouissifs. La magie disponible dans le jeu est terriblement efficace face aux différents ennemis. Cette dernière est très variée et permet ainsi au gameplay de nous accrocher pendant un long moment. Au corps-à-corps ou à distance, elle saura à coup sûr vous faire vibrer. On prend plaisir à maîtriser chacune des magies au fur et à mesure de notre progression dans l'aventure.

Autre point, et pas des moindres, le système de parkour proposé. Véritablement agréable, on prend un plaisir non dissimulé à contrôler Frey lors de ses déplacements dans les différentes zones. On a par moment comme l'impression de manier un super-héros qui virevolte entre des montagnes et des plaines très étendues. Un sentiment de liberté absolue.

Que faut-il penser du jeu ?

Forspoken n'est clairement pas le jeu ultime que nous attendions. Il rate le coche du jeu AAA de ce début d'année, mais parvient malgré tout (après de nombreuses heures de jeu) à nous offrir un gameplay séduisant et accrocheur. Luminous Studios tient entre ses mains une licence au potentiel fou. Reste à savoir comment l'exploiter de façon plus brillante pour un éventuel 2e épisode...



Les plus :

- Le gameplay terriblement addictif.

- Le système de Parkour parfaitement maîtrisé.

- Le personnage de Frey attachant.

- La direction artistique très inspirée.

- Bande-son convaincante.



Les moins :

- La réalisation décevante, un peu datée.

- Les dialogues mal écrits.

- La narration peu passionnante.

- Histoire assez conventionnelle.