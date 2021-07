Test de "Ratchet and Clank : Rift Apart" : une merveilleuse aventure PS5 digne d'un film d'animation Pixar

Un jeu exclusif qui s'est fait attendre. Ratchet and Clank : Rift Apart pointe enfin le bout de son nez après des années d'attente. Et pour cause, la célèbre licence de Sony avait suscité un engouement particulier lors de sa présentation au State of Play en avril 2021 puisque techniquement et visuellement le jeu a surpris une masse d'internautes.

Des graphismes saisissants, des temps de chargement quasi-inexistants, une résolution 4K aux petits oignons. Le titre d'Insomniac Games (en charge du développement de Spiderman et Marvel's Spider-Man : Miles Morales) a tout pour lui. Mais qu'en est-il manette en main ? Et bien force est constater qu'aucune déception n'est à signaler. Le gameplay est d'une douceur absolue. Parcourir les niveaux s'avère être un plaisir en tout point. Le jeu d'aventure-action est d'une fluidité à couper le souffle et se permet d'offrir aux joueurs et joueuses une expérience encore inédite : celle de se fondre dans un univers particulièrement bien travaillé qui nous embarque dans ce qui nous paraît être un film d'animation Pixar. Visuellement, le jeu est d'une beauté abyssale et met à l'honneur une transition entre les phases de cinématique (en temps réel) et les phases de gameplay encore rarement vue. Tout s'imbrique naturellement pour nous emmener au plus profond de cette aventure. Les explosions sont parfaitement bien retranscrites, les textures sont d'une finesse incroyable, et les éclairages sont habillement bien gérés. Et l'exploitation intelligente des fonctionnalités de la DualSense en surprendra plus d'un.

L'aspect dimensionnel (avec les différents portails présents) qui est donné dans Ratchet and Clank : Rift Apart rajoute une touche organique à notre aventure. Vivant, énergique et coloré, le titre de Sony arrive à nous emporter pendant les près de 15 heures de jeu, sans pour autant nous perdre dans une écriture du scénario aussi soignée qu'un The Last of Us Part 2 ou bien un Ghost of Tsushima. Les personnages Ratchet, Clank mais aussi Rivet (la nouvelle arrivante dans cette aventure), très drôles, sont particulièrement attachants et bénéficient d'un doublage français de qualité qui n'a rien à envier à la version originale.

Vous l'aurez compris, ce nouvel épisode de Ratchet And Clank s'inscrit comme le meilleur titre de la PS5 actuellement. Une aventure indéniablement marquante, pour les grands et les petits qui saura vous convaincre et s'offrir une place de choix dans votre ludothèque. Malgré quelques très légers défauts, comme certains combats un peu brouillons et des décors parfois moins inspirés que d'autres, le titre de Sony parvient à surprendre.