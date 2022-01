The Black Eyed Peas et The Chainsmokers parmi les 40 plus grands groupes de la décennie

Le quotidien américain Chicaco Tribune a créé un top 40 des groupes les plus populaires des 10 dernières années. Pour cela, les journalistes ont créé un algorithme comprenant les ventes d'albums, les singles certifiés, les écoutes en streaming et les pages vues sur Wikipedia. Cinq formations souvent diffusées sur Fun Radio sont présentes au sein de ce classement de prestige.

Au 40ème rang, nous retrouvons les LMFAO qui ont fait danser la planète avec Party Rock Anthem, Sexy and I Know It ou encore Champagne Showers. Depuis, le groupe a disparu, mais vous pouvez réécouter ses classiques dans nos émissions Fun Radio Anthology. Plus haut dans le classement, au 22ème rang, pointent les Daft Punk et les Fifth Harmony, 18èmes, deux groupes également en sommeil.

Les Black Eyed Peas sont 10èmes, eux qui ont connu une traversée du désert entre 2011 et 2019 avant de revenir avec Ritmo, Mamacita ou encore Vida Loca et Girl Like Me. Ce sont les Chainsmokers qui réussissent l'exploit de se hisser sur le podium, surtout grâce à leur tube Closer. Les deux DJs américains ne sont devancés que par les One Direction et Imagine Dragons et feront leur grand retour dans les prochains jours avec un nouveau single déjà prêt.

