C'est le grand jour. The Weeknd vient de dévoiler son nouvel album. Baptisé Dawn FM, celui-ci est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Un disque fermement attendu par les fans du chanteur canadien. Dessus, on retrouve plusieurs collaborations avec de grands artistes internationaux. Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never, ou bien encore Jim Carrey figure dans les crédits de l'album.

Il faut dire que The Weeknd sait particulièrement bien s'entourer. Depuis toujours, le chanteur aux 35 millions d'abonnés sur Instagram a réussi le tour de force de proposer des associations musicales étonnantes au succès incroyable. Qu'il soit question de ses puissants duos avec Ariana Grande sur Love Me Harder et Save Your Tears (Remix), de ses iconiques titres avec Daft Punk sur Starboy et I Feel It Coming, de son couplet en espagnol avec Maluma sur Hawái, de sa récente connexion avec Swedish House Mafia sur Moth To A Flame, The Weeknd met incontestablement tout le monde d'accord.

Drake, Rosalía, Wiz Khalifa, Post Malone, Doja Cat, Calvin Harris et encore bien d'autres ont connu succès indéniable grâce à la voix de la superstar. Découvrez ci-dessous les plus belles collaborations de The Weeknd.