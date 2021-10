The Weeknd annonce une tournée mondiale des stades, "After Hours til Dawn"

Une bonne et une mauvaise nouvelle. Déjà reportée à plusieurs reprises à cause de la pandémie, la tournée The After Hours Tour de The Weeknd est annulée. Il devait passer à l'automne 2022 par l'Accor Arena de Paris, Bordeaux, Montpellier et Lyon. "Les billets actuels seront remboursés automatiquement et tous les détenteurs de billets seront prioritaires pour acheter les nouveaux lorsqu'ils seront en vente" a écrit l'artiste canadien sur ses réseaux sociaux. Puisque oui, et c'est la bonne nouvelle, The Weeknd lance le After Hours til Dawn Stadium Tour qui va démarrer à l'été 2022.

En clair, l'interprète de Take My Breath et Blinding Lights va passer par tous les continents dans des enceintes sportives. "En raison des contraintes des salles et de la demande pour plus de spectacles, je veux faire quelque chose de plus grand et spécial pour vous, qui nécessite des stades" peut-on lire sur Instagram. Pour le moment, aucune date n'a été annoncée, mais on imagine déjà qu'une date dans le mythique Stade de France est en cours de calage.

Cette nouvelle tournée permettra à The Weeknd de chanter en live les morceaux de son album After Hours, mais également de son opus à venir, dont on connaît déjà le nom, The Dawn.

