VIDÉO - The Weeknd x Swedish House Mafia : découvrez un extrait en avant-première

Plus que quelques jours à attendre avant la sortie officielle. Mi-septembre, la Swedish House Mafia et The Weeknd avaient annoncé la sortie d'un titre commun. Une nouvelle vidéo de 10 secondes a été diffusée sur les réseaux sociaux où l'on entend une partie importante du morceau. Immédiatement, les fans ont adoré écouter cet extrait : "J'aime déjà" ou "c'est déjà dans ma tête", peut-on lire. On vous laisse découvrir cet extrait sur Fun Radio.

Cette collaboration entre les trois DJ suédois et l'artiste canadien a été possible grâce à Wassim Slaiby... le manager de The Weeknd, qui a accueilli dans son équipe la Swedish House Mafia en cette année 2021 et qui a donc organisé leur come-back, après neuf ans d'absence.

Ces derniers jours, The Weeknd a annoncé avoir terminé un nouvel album, The Dawn, qui sera disponible cet automne. Quant à Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello, un album est également attendu, ainsi qu'une tournée qui sera prochaine annoncée.

