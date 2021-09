Une page se tourne. Plusieurs sources américaines affirment que Nicki Minaj aurait décidé d'arrêter de travailler avec son manager, Irving Azoff qui s'occupe également de Lizzo, Harry Styles ou encore Gwen Stefani. Des négociations existent actuellement entre Nicki Minaj et SALXCO, l'entreprise de Wassim "Sal" Slaiby selon Variety. Si les discussions venaient à aboutir, la chanteuse de 38 ans rejoindrait une équipe qui fait rêver.

Depuis 10 ans, Wassim Slaiby a construit un véritable empire. Né au Liban, il est désormais le manager que The Weeknd, Doja Cat, French Montana, Ty Dolla Sign et vient de faire entrer dans son écurie la Swedish House Mafia. En quelques mois, notamment grâce à l'explosion de The Weeknd, il est devenu un des hommes les plus influents dans le domaine musical. Il n'hésite surtout pas à faire collaborer ses artistes entre eux. La preuve avec les 3 DJ suédois qui ont dévoilé Lifetime accompagné de la voix de Ty Dolla Sign et qui ont annoncé un titre à venir avec The Weeknd il y a quelques jours.

On a hâte de découvrir les nouveaux morceaux de celle qui nous a fait danser avec Starships ou plus récemment sur Tusa. En attendant, Nicki Minaj doit se reposer puisqu'elle vient malheureusement de contracter le Covid sous une forme légère.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !