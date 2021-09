VIDÉO - Swedish House Mafia : une collaboration avec The Weeknd confirmée

C'est bel et bien confirmé. Swedish House Mafia s'apprête à dévoiler un morceau avec le chanteur The Weeknd. L'annonce a été officialisée dans la nuit de dimanche à lundi par la superstar canadienne sur son compte Instagram. Dans une très courte vidéo, on aperçoit le trio suédois avec en fond sonore la sublime voix de l'interprète de Blinding Light, qui se conclue par une phrase évocatrice qui ne laisse place à plus aucun doute : "to be continued" [à suivre, ndlr].

L'équipe du Studio Fun Radio vous en avait déjà parlé la semaine passée en vous dévoilant que les quatre artistes disposaient du même manager, un certain Wassim Slaiby. Un bel avantage pour ce trio qui effectue un retour tonitruant cette année 2021, après neuf ans d'absence.

Une belle manière de revenir sur le devant de la scène pour le groupe électronique dont l'album devrait sortir d'ici peu, tout comme l'artiste canadien. Une coïncidence qui arrive à pic pour ces artistes.