The Weeknd : un nouvel album pour bientôt et une collaboration avec la Swedish House Mafia en vue ?

On va pouvoir continuer de danser sur ses titres. The Weeknd enchaîne les tubes depuis deux ans et prévoit de sortir un nouvel album très bientôt. Dans son émission de radio intitulée Memento Mori, la chanteur canadien a annoncé que l'opus sera terminé à la fin de ce mois d'août 2021. La sortie devrait donc suivre logiquement, peut-être à l'automne. The Weeknd enregistre dans le même temps des clips et un court-métrage pour la sortie de cet album.

Mais que prépare l'interprète de Blinding Light ? À l'heure où nous écrivons ces lignes, la tracklist n'a évidemment pas été dévoilée. Mais des rumeurs persistantes existent autour d'une possible collaboration avec la Swedish House Mafia. Les trois DJs suédois ont en effet depuis plusieurs semaines le même manager que The Weeknd, à savoir Wassim Slaiby. À noter que le trio dévoilera également un album dans les prochains mois.

En attendant toutes ces nouveautés, l'artiste de 31 ans vient d'être certifié double disque de platine ce lundi 23 août par Le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), qui équivaut à 200 000 exemplaires vendus, streaming inclus, en France.

