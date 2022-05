Dimitri Vegas & Like Mike, Avicii... : le top 10 des titres emblématiques de Tomorrowland

Depuis 2005, Tomorrowland fait le bonheur des amateurs de musique électro. Ces dernières semaines, les fans du festival ont massivement voté pour leurs morceaux préférés de Tomorrowland, ce qui a donné un classement de 1000 morceaux. Les frères belges Dimitri Vegas & Like Mike sont arrivés en tête avec Mammoth, un titre qui clôture chaque année Tomorrowland.

"Nous tenons à vous remercier d'avoir voté « Mammoth » comme votre morceau numéro 1 dans le Tomorrowland Top 1000. Merci beaucoup, nous apprécions votre amour" ont déclaré Dimitri Vegas & Like Mike après ce titre honorifique. Avicii - Levels est deuxième et la Swedish House Mafia complète le podium avec Don't You Worry Child.

Martin Garrix est le DJ le plus représenté dans ce classement après 39 titres présents. Le Néerlandais devance David Guetta, Tiësto et Armin van Buuren (35 morceaux chacun). Pour rappel, Tomorrowland se déroulera sur trois week-ends en juillet en partenariat avec Fun Radio, qui propose chaque samedi soir sur son antenne un programme dédié. Une webradio One World Radio est également disponible sur notre site et l'application Fun Radio.

Le top 10 de Tomorrowland Top 1000 en 2022 (entre parenthèses les évolutions par rapport à l'an dernier) :

1. Dimitri Vegas & Like Mike, MOGUAI – Mammoth (+1)

2. Avicii – Levels (-1)

3. Swedish House Mafia ft. John Martin – Don’t You Worry Child (=)

4. Martin Garrix ft. Bonn – High On Life (=)

5. David Guetta ft. Sia – Titanium (+19)

6. Armin van Buuren – Blah Blah Blah (-1)

7. Alesso vs. OneRepublic – If I Lose Myself (+5)

8. Sebastian Ingrosso, Tommy Trash, John Martin – Reload (-2)

9. Dimitri Vegas, Martin Garrix, Like Mike – Tremor (-2)

10. Armin van Buuren ft. Trevor Guthrie – This Is What It Feels Like (+1)

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 16 Mai 24:04

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !