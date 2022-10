VIDÉO - Tomorrowland dévoile son sublime Aftermovie

Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever. Tomorrowland est le plus grand festival électronique de la planète sans aucun doute possible. L'événement a rassemblé cette année plus de 600.000 festivaliers lors de sa 16e édition particulièrement puissante. Après une absence longue de deux ans, les organisateurs ont réussi à offrir un festival à la hauteur des attentes en conviant certains des plus grands DJ de la planète.

Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto, Bob Sinclar, Lost Frequencies, Timmy Trumpet et bien d'autres ont répondu présent. Les équipes de Fun Radio étaient mobilisées sur place afin de vous faire vivre cette édition rocambolesque avec sa sublime mainstage [scène principale, ndlr], comme tirée d'un décor de film. Dans cette idée d'aller encore plus loin, Tomorrowland a dévoilé, vendredi 21 octobre, un Aftermovie d'une qualité cinématographique.

Celui-ci avait d'ailleurs été projeté en avant-première dans le cinéma Royal Theatre Tuschinski d’Amsterdam. Drones, feux d'artifice, jeux de lumière... Revivez l'ambiance électrique de Tomorrowland dans cette vidéo avoisinant les 25 minutes, réalisée par Stijn Verlinde et son entourage.