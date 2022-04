VIDÉO - Tomorrowland Winter 2023 : on connaît déjà les dates du festival

Notez bien cette information : Tomorrowland Winter sera de retour en France, à l'Alpe d'Huez, du 18 au 25 mars 2023. Il s'agira de la troisième édition de la version hivernale du festival de musique électro de référence dans le monde. La billetterie n'ouvrira pas dans l'immédiat. Un contrat de cinq éditions a été signé avec la station de ski, il y a donc de fortes chances pour que l'expérience soit renouvelée jusqu'en 2025.

En mars dernier, la seconde édition de Tomorrowland Winter a tenu toutes ses promesses avec les venues d'Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Kungs, Lost Frequencies, Martin Solveig, Ofenbach, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Quintino ou encore Yves V. Vous avez pu vivre les mixs et interviews sur notre antenne dans Le Before. Et, bonne nouvelle, Tomorrowland propose son aftermovie.

D'une durée de 11 minutes, vous en prendre plein les yeux et vivrez de l'intérieur la folie de ce festival hors du commun. Il est temps de découvrir cette vidéo ci-dessous sur funradio.fr :

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 26 Avril 22:07

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !