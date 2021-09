Tomorrowland : bientôt trois week-ends de festival à partir de 2022 ?

Et 1, et 2, et 3 ! Si les Belges ne sont pas champions du monde de football, ils pourraient devenir le pays le plus festif de la planète l'année prochaine. En effet, les organisateurs de Tomorrowland vont officiellement faire une demande auprès de Boom et de Rumst, les deux communes où se déroule le festival, pour organiser l'événement sur trois week-ends consécutifs : les 15-16-17 juillet, les 22-23-24 juillet et les 29-30-31 juillet. La raison est avant tout économique.

En effet, la dernière édition remonte déjà à 2019 et les pertes sont estimées à plus de 25 millions d'euros. La création de la version digitale, Tomorrowland Around The World, n'a permis que de limiter la casse. Pour protéger les salariés, les sous-traitants et toute l'industrie musicale qui gravite autour, Tomorrowland étudie toutes les possibilités. Augmenter la capacité de l'événement est une priorité puisque 200 000 festivaliers se massent chaque week-end et les billets partent tous en quelques heures à peine. La demande étant très forte, les organisateurs savent qu'un troisième week-end ferait également carton plein.

Créé en 2005, Tomorrowland se tenait habituellement sur un seul week-end en juillet, mais s'est étendu sur deux week-ends à partir de 2017. Une nouvelle page risque donc de s'écrire en 2022. "Ces quelques mois ont été extrêmement difficiles, non seulement sur le plan mental, mais aussi sur le plan financier. En plus de l’incroyable désir de faire les choses à fond en 2022, il y a aussi un besoin économique de recommencer, de regarder positivement vers l’avenir et de compenser les énormes pertes étapes par étape. La proposition a déjà été examinée avec les parties concernées et elles comprennent le sérieux et la nécessité de la demande", avance l'organisation de TML auprès du quotidien belge DH Les Sports+. Le festival déposera sa demande officielle d'extension sur trois week-ends la semaine prochaine. En parallèle, l'édition hivernale à l'Alpe d'Huez s'organise bel et bien pour notre plus grand plaisir.

