Tomorrowland : comment suivre le festival gratuitement en live

Après deux années blanches en raison d'un contexte sanitaire incertain, Tomorrowland s'apprête à faire un retour fracassant. Le festival belge compte bien offrir une 16e édition marquante, à l'image de son line-up. Déjà complet, le rendez-vous musical de cet été souhaite faire plaisir à ses fans qui ne pourront pas être présents sur place. En effet, s'il était déjà possible de suivre Tomorrowland sur 3 jours via une chaîne gratuite, désormais il sera possible de le faire via trois chaînes pendant 21 jours, à partir du 15 juillet (premier week-end de l'événement).

One World TV proposera trois canaux différents, diffusant en direct depuis la scène principale "The Reflection of Love", la chaîne 1, de nombreux lives comme ceux de Alok, Nervo, Paul Kalkbrenner, Solomun, Vintage Culture et bien d'autres. La chaîne 2 diffusera en direct depuis la scène Atmosphere (Chris Liebing, Joseph Capriati, Kevin De Vries) et la scène Freedom (Claptone, Da Tweekaz), tandis que la chaîne 3 donnera un aperçu du studio One World Radio, situé sur le terrain du festival avec une pléthore d'artistes entrant dans le studio non-stop pour des interviews exclusives et plein d'autres trucs passionnants.

Un joli cadeau pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre au festival. Elles pourront ainsi profiter de sublimes performances des plus grands artistes électroniques du monde. Assurément, une expérience unique. Pour rappel, Fun Radio, partenaire de l'événement depuis de nombreuses années, vous fera suivre l'intégralité du 3e week-end (les 29-30-31 juillet) sur notre antenne, nos réseaux sociaux et notre site Internet.