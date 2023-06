Tomorrowland, EMF, Garorock... Quels sont les festivals à ne surtout pas manquer cet été ?

Les festivals font enfin leur grand retour cet été. Un moment de partage et de communion musicale que beaucoup attendaient. L'occasion pour les artistes de livrer des performances scéniques souvent incroyables devant des fans ébahis.

Fun Radio, partenaire de certains des plus grands événements musicaux électroniques, vous dévoile les concerts à ne surtout pas manquer en juillet et août.

Entre Tomorrowland, l'EMF (Electrobeach Music Festival), le Touquet Music Beach Festival ou bien encore l'Untold Festival, votre été ne sera pas de tout repos. Que vous soyez fans de David Guetta, Martin Garrix, Kungs... Il y en aura pour tous les goûts.

Tomorrowland

Tomorrowland espère bien nous faire rêver. C'est la promesse que le festival belge nous propose chaque année depuis sa création en 2005. D'année en année, les organisateurs ont su élever leurs éditions, proposant ainsi une véritable expérience unique (qu'on se doit de vivre ne serait-ce qu'une fois dans sa vie). En 2022, Tomorrowland a effectué un retour gagnant après deux années blanches en raison de la pandémie de Covid-19.

Bien décidé à réitérer l'exploit, le prestigieux festival belge annonce une prochaine édition pleine de surprises. Celle-ci s'étalera désormais sur 2 week-ends contrairement à la précédente et se déroulera donc, dans la commune de Boom, du 21 au 23 juillet pour le premier week-end, et du 28 au 30 juillet pour le second week-end.

Une manière de revenir à ce qui avait été fait auparavant. Pour ce qui est du thème, celui-ci a pour nom "Adscendo". Une référence directe à l'astrologie qui laisse donc penser à une décoration très attrayante, comme sait le proposer le festival chaque année.



EMF (Electrobeach Music Festival)

Un week-end musical à ne surtout pas manquer. L'EMF prépare son retour pour l'année 2023 et espère bien rassembler de nombreux fans de musique électronique. Le festival, qui se déroulera à Port-Barcarès, comme chaque année, aura lieu les 14, 15 et 16 juillet et rassemblera de jolis noms. Les premiers DJ présents viennent d'être dévoilés ce jeudi 9 février.



On retrouve ainsi les artistes suivants : Apashe, Artbat, Eric Prydz, Fisher, Timmy Trumpet, Rezz, Vini Vici, Vladimir Cauchemar. Une affiche qui s'étoffera dans les prochains jours. Pour celles et ceux qui souhaitent assister à cet événement dont Fun Radio est partenaire depuis de nombreuses années, la billetterie est accessible sur le site Internet www.electrobeach.com.

Garorock

L'un des plus gros festivals de l'Hexagone. Garorock a su imposer un style très particulier grâce à sa programmation éclectique, mélangeant différents genres. Depuis sa création en 1997, le festival est devenu une véritable référence musicale réunissant certains des plus grands noms de la musique.





Bien décidés à offrir