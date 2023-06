VIDÉO - La chanteuse Bebe Rexha blessée au visage lors d'un concert à cause d'un jet de smartphone

Un concert dont elle se souviendra. Bebe Rexha, connue pour son tube mondial, I'm Good (Blue), en collaboration avec David Guetta, a vécu une soirée particulièrement éprouvante. Et pour cause, alors en plein concert dans la ville de New York, dimanche 18 juin, la chanteuse a eu la désagréable surprise de recevoir en pleine tête le téléphone d'un fan.



L'artiste de 33 ans s'est effondrée sur scène avant l'intervention immédiate du staff présent à côté d'elle. Évacuée des lieux, Bebe Rexha a dû recevoir trois points de suture après cet acte, selon les informations révélées par sa mère. Ce n'est pas la première fois que des fans adoptent ce genre de comportement lors de concerts.



Agacés par cela, de nombreux artistes préfèrent désormais quitter la scène et n'hésitent pas à mettre en garde leur communauté. Bebe Rexha a dévoilé une photo de sa blessure sur les réseaux sociaux.