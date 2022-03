Tomorrowland Winter 2022 : Kungs, Dimitri Vegas & Like Mike, Ofenbach... Le line-up complet

Après deux années d'absence en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, l'édition 2022 de Tomorrowland Winter arrive bel et bien. Cette 2e édition du festival aura lieu du 19 au 26 mars dans le sublime village et les montagnes de l'Alpe d'Huez (en France).

Avec un line-up particulièrement séduisant, aucun doute sur le fait que de nombreux festivaliers répondront présents. Parmi les artistes, on retrouvera plusieurs acteurs incontournables de la musique électronique. Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Kungs, Lost Frequencies, Martin Solveig, Ofenbach, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Quintino, Yves V et bien d'autres artistes mixeront à plus de 2000 mètres d'altitude sur les majestueuses scènes installées par les équipes de Tomorrowland.

Un line-up éclectique qui ravira à coup sûr les passionnés de musique électronique. L'expérience, unique, est à vivre sur l'antenne de Fun Radio qui couvrira au plus près cet événement majeur.