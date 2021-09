Trois trucs à savoir sur... Omar Sy, qui a déjà été animateur sur Fun Radio

1. Une histoire folle autour de son baccalauréat

Omar Sy n'a pas le bac... à cause du festival de Cannes. En effet, il faisait un bac pro chauffage et climatisation, jusqu'au jour où il a reçu une invitation pour se rendre sur la Côte d'Azur pour le Cinéma de Jamel Debbouze. Les révisions et les épreuves ? Il a dû les repasser aux rattrapages, mais n'a pas obtenu la moyenne. Finalement, qu'importe, Omar Sy s'est fait remarquer sur les plateaux de télévision à Cannes. Sa carrière était lancée.

2. Il a été animateur sur Fun Radio !

En 2005, l'artiste était au micro de FUN le dimanche de 18h à 20h avec son compère Fred Testot. Ils animaient une libre antenne avec des auditeurs, des parodies... et beaucoup de délires. Le projet n'a duré qu'un été puisqu'ils ont ensuite lancé le fameux SAV des Émissions sur Canal+ qu'ils ont fait jusqu'en 2012.

3. La folie Lupin

Si Omar Sy a reçu les honneurs du Time, c'est surtout grâce à la série Lupin. Sortie sur Netflix en janvier dernier, la série a réalisé un énorme carton en se classant numéro 1 dans plusieurs pays. Au total, 76 millions de foyers ont vu la première partie sur la planète. Il s'agit de la série française la plus vue au monde.



Retrouvez "Les 3 trucs à savoir", animé par Justine, dans Le Studio Fun Radio du lundi au vendredi à 17h35.