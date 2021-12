VIDÉO - Avicii : revivez le premier concert-hommage "For a Better Day"

Crédit : Capture d'écran YouTube/Chaîne The Avicii Archives

La Fondation Tim Bergling, créée par la famille d'Avicii qui lutte pour la santé mentale, a organisé For a Better Day. Ce premier concert-hommage a eu lieu cette semaine dans la nouvelle grande salle de Stockholm, l'Avicii Arena, d'une capacité de 16 000 personnes.

"Les jeunes sont notre avenir et nous devons avoir peur pour eux. (...) Il est inacceptable que le taux de suicide augmente chez eux. C'est de notre devoir de faire briser cette tendance" a déclaré le papa du DJ suédois, Klas Bergling. Pendant une heure et demie, des artistes suédois se sont produits sur scène dont Zara Larsson et le duo électro Galantis.

Durant l'événement, il a également été annoncé que la Fondation Tim Bergling construira prochainement des studios de musique dans les quartiers difficiles en Suède. L'intégralité du concert a été mis à disposition des internautes et c'est à découvrir ci-dessous sur funradio.fr. D'autres projets verront le jour comme un musée ou un documentaire sur la vie d'Avicii.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !