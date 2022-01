Un immense merci. En un an, Fun Radio accueille 207.000 auditeurs supplémentaires. Aucune autre radio musicale jeune ne signe un tel score. La journée démarre avec Bruno sur Fun Radio (6h-9h) qui progresse et gagne aussi des auditeurs (+165.000 auditeurs en un an), tout comme Le Vacher Time (9h-11h, +11% sur la vague).

En fin d'après-midi, JB, Justine et Julien Tellouck ont gagné 99.000 auditeurs en un an pour Le Studio Fun Radio de 16h à 19h. Le succès continue en début de soirée avec Le Before Fun Radio (19h-21h) qui gagne 76.000 auditeurs. Pour conclure, Cartman sur Fun Radio (21h-00h), c’est 70.000 auditeurs chaque soir dès 21h.

Au global, 2.189.000 auditeurs écoutent chaque jour Fun Radio. L'offre radio du groupe M6 (avec RTL et RTL2) conforte sa position de leader des groupes privés.

Source : Médiamétrie EAR – National, Nov-Déc 21 Vs Sept-Oct 21 et Nov-Déc 20, LàV, 13+, 5h-24h, Fun Radio, AC%/AC Milliers/PDA* :

Sur un an en AC versus NRJ, Skyrock, Virgin Radio.