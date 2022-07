VIDÉO - David Guetta dévoile "Family Affair (Dance For Me)"

Ce morceau vous dit forcément quelque chose. Paru en 2001, Family Affair s'est inscrit l'un des titres les plus marquants des années 2000. Et pour cause, il a été classé 79e meilleur single sur la liste des 100 meilleures chansons de la décennie du magazine Billboard Hot. C'est donc en tout honneur que David Guetta a souhaité remixer cette chanson de Mary J. Blige.

Dévoilée ce vendredi 15 juillet, cette nouvelle version électronique n'aura aucun mal à se glisser dans votre playlist préférée tant elle est réussie. Ce remix avait déjà été présenté lors d'un des shows du DJ. Celui-ci aura de quoi faire plaisir à tous les nostalgiques.

Pour rappel, David Guetta sera sur la scène de Lollapalooza Paris le samedi 16 juillet. Un bon moyen pour la star des platines de jouer ce nouveau morceau devant son public.