VIDÉO - David Guetta et Anuel AA dévoilent un son explosif, "Vibra"

Il n'a pas fait les choses à moitié. Anuel AA, une des plus grandes stars du monde latino, propose depuis le week-end dernier un album avec 33 titres, la suite du premier opus de Las Leyendas Nunca Mueren, sorti l'année passée. Au milieu de cette flopée de morceaux, nous retrouvons une collaboration avec David Guetta intitulé Vibra.

Ce titre est une rencontre entre le monde électro du DJ et la partie latino d'Anuel AA. "L'été dernier, nous nous sommes rencontrés à Ibiza et je savais qu'il y avait quelque chose à faire ensemble" a expliqué Guetta. Le résultat est désormais disponible et nous fait replonger en été, notamment grâce à un clip très coloré qu'on vous laisse découvrir sur funradio.fr et qui a déjà dépassé le million de vues.

