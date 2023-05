VIDÉO - David Guetta et Shouse : découvrez "Live Without Love", un titre planant

Souvenez-vous, en 2021, le duo australien Shouse fait dans la planète avec Love Tonight. David Guetta avait proposé un remix de ce morceau, qui est rapidement devenu un hymne en festival. Les trois hommes se sont remis en studio ensemble ces derniers mois à Los Angeles et proposent un nouveau track, intitulé Live Without Love.



Ce titre électro donne la sensation de planer et évoque un moment important dans la carrière de Shouse : quitter ses proches en Australie pour se lancer dans une tournée mondiale. La mélodie a tout pour faire chavirer les cœurs de plusieurs fans d'électro et pourrait s'imposer comme un des bangers en festival cet été, surtout si un remix Future Rave venait à voir le jour. Le morceau est d'ores et déjà à retrouver toute la journée sur Fun Radio.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !