VIDÉO - David Guetta unit ses forces avec Galantis et MNEK pour l'excellent "Damn"

C'est encore une fois une réussite. Notre DJ français ne s'arrête jamais. Alors qu'il truste les premières places des charts mondiaux avec I'm Good (Blue), David Guetta a samplé un titre de 1999 de So Plush et Ja Rule. Le duo suédois Galantis l'accompagne sur ce track. C'est leur deuxième collaboration après Heartbreak Anthem en 2021. Quant à MNEK, sa voix est connue pour être présente sur le tube de Joël Corry, Head & Heart.

David Guetta prépare également la suite. Cette semaine, Kid Cudi a annoncé l'avoir croisé dans un restaurant parisien. Les deux artistes se sont ensuite retrouvés en studio, 13 ans après la sortie de Memories. Le Français a également annoncé vouloir sortir un huitième album dans sa carrière l'année prochaine, en 2023. En attendant, on vous laisse découvrir Damn (You've Got Me Saying) toute la journée sur Fun Radio et sur notre site.

