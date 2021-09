VIDÉO - Découvrez "Forever", le nouvel album de Don Diablo

Don Diablo aura mis de longs mois pour sortir cet opus, après Future sorti en 2018. Le célèbre DJ néerlandais propose 21 morceaux sur Forever , dont plusieurs collaborations avec des stars internationales telles qu'Emeli Sandé, Galantis, Gucci Mane, Zak Abel, Andy Grammer ou encore Ty Doll $ign. Fidèle à son habitude, Don Diablo met également en avant de nouveaux talents à l'image de Au/Ra, AR/CO et Freak Fantastique. La pochette de Forever a été désignée par Terry Pastor, le même qui s'était occupé de Hunky Dory de David Bowie il y a 50 ans.

À l'occasion de la sortie de cet album, Don Diablo explique comment il s'est organisé ces derniers mois pour satisfaire ses fans et comment il a modifié sa façon de travailler pendant le Covid-19. "Après la sortie de Future en 2018, j'ai commencé à travailler tout de suite sur le nouvel album. J'ai aussi décidé de faire une tournée pour tester ma nouvelle musique à Tokyo, Londres, Milan, Paris et New York. Après ces concerts, je suis retourné en studio pour mettre la touche finale à l'album et nous sommes soudainement entrés dans cette pandémie mondiale. Le monde a changé, mon état d'esprit aussi. J'ai décidé de prendre mon temps. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu plus de temps pour réfléchir et expérimenter des choses. Je me suis mis à créer sans aucune pression extérieure afin de mettre mes pensées les plus personnelles, mes sentiments et mes émotions dans ma musique. Chaque chanson de l'album final a sa propre histoire et sa place dans mon cœur", a expliqué l'artiste de 41 ans.

Nous vous proposons d'écouter Hot Air Balloon, un extrait de cet album. Vous pourrez donc y découvrir le nouveau Don Diablo, un artiste différent, qui a pu parler aux côtés du Pape lors d'un événement en faveur de l'écologie en juin, qui a été un des premiers à se lancer dans les fameux NFT et qui compte produire son propre spectacle de théâtre avant-gardiste.

La tracklist de Forever signée Don Diablo :

1. FOREVER (Ft. Camp Kubrick)

2. Stay Awake by Don Diablo & Freak Fantasique

3. Sail Away (Ft. Au/Ra)

4. Tears for Later by Don Diablo & Galantis

5. Good Time

6. Make a Change (Ft. Kong)

7. Too Much to Ask (Ft. Ty Dolla $ign)

8. Survive (Ft. Emeli Sandé & Gucci Mane)

9. Hot Air Balloon by Don Diablo & AR/CO

10. From the Deep by Don Diablo & Enigma

11. Invisible

12. Beautiful Feeling

13. Bad (Ft. Zak Abel)

14. Problems by Don Diablo & JLV (Ft. John K)

15. High Low

16. Kill Me Better by Don Diablo & Imanbek (Ft. Trevor Daniel)

17. Into the Unknown

18. Through the Storm (Ft. Jordan Mackampa)

19. Thousand Faces by Don Diablo & Andy Grammer

20. INFINITE FUTURE (Interlude)

21. RACE (Welcome to HEXAGONIA)

