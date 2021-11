VIDÉO - La belle histoire de "Because You Move Me", le son électro de Tinlicker & Helsloot

Parfois, il faut savoir être patient. C'est ce que pourrait dire Tinlicker, un groupe de musique électro néerlandais d'Utrecht, et Helsloot, producteur du même pays. En effet, leur track Because You Move Me est sorti à l'été 2017 et a finalement mis plus de trois ans à percer. C'est en 2020 que tout démarrera grâce à TikTok et Instagram où de nombreuses vidéos de vacances sont partagées avec ce son. L'équipe de football allemande l'avait également utilisé à l'époque sur ses réseaux sociaux. Petit à petit, toute l'Europe s'est ainsi emparée du phénomène avec plusieurs dizaines de millions d'écoutes en streaming. Début 2021, le clip a donc été tourné dans les montagnes de l'Alberta au Canada.

C'est désormais autour de la France de succomber aux charmes de ce titre, parfait pour se détendre, en soirée ou au volant. "Nous sommes heureux que cette chanson obtienne enfin ce qu'elle mérite" a indiqué Tinlicker dans une interview pour une radio allemande. Forts de ce succès, les deux DJ viennent d'annoncer la sortie d'un album intitulé In Another Lifetime pour le 18 février.

