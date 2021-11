VIDÉO - Acraze : découvrez "Do It To It", la bombe électro soutenue par DJ Snake

Avis aux amateurs d'électro, le titre Do It To It d'Acraze risque bien... d'écraser les charts en cette fin d'année 2021. Cet artiste américain a remis au goût du jour un classique de Cherish et Sean Paul, sorti en 2006. Les paroles du refrain ("Bounce with it, drop with it / Lean with it, rock with it, snap with It / All my ladies pop ya' backs with it") ont été conservées avec un ajout de bass qui donne un track taillé pour les clubs et festivals. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les chiffres grimpent très vite pour ce son avec déjà plus de 25 millions d'écoutes en streaming.

Il faut que dire que Do It To It a reçu un soutien de taille, celui de DJ Snake. Le 11 juillet 2021, à l'occasion d'une soirée à La Clairière à Paris, le célèbre artiste français a mixé ce morceau devant une foule nombreuse et le buzz a été immédiat. "The song of the summer" dira Snake qui suit Acraze depuis longtemps. Il lui avait proposé de remixer Frequency 75 lors de la sortie l'édition Deluxe de son album Carte Blanche en 2020.

Zedd s'est également emparé de ce phénomène en créant un mashup entre Do It To It et la musique de Squid Game. Là aussi, les statistiques sont folles avec près de 6 millions de vues sur YouTube en à peine deux semaines. Un challenge TikTok existe également et commence à faire parler de lui. Bref, vous l'aurez compris, vous ne pourrez pas passer à côté de Do It To It par Acraze, déjà en playlist sur Fun Radio.

