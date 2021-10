Swedish House Mafia en concert à Paris avec Fun Radio : comment réserver ses places

Un show qui s'annonce comme étant légendaire. Le mythique groupe de musique électronique, Swedish House Mafia, s'apprête à sillonner les plus grandes villes d'Europe afin de donner une série de plusieurs gros concerts. Et parmi elles la fameuse ville lumière, Paris, en partenariat avec l'antenne de Fun Radio. C'est dans la prestigieuse salle de l'Accor Arena, le 10 octobre 2022, que le collectif jouera ses plus beaux titres, parmi lesquels les derniers en date : It Gets Better et Moth To A Flame avec The Weeknd.

Le trio suédois, revenu sur le devant de la scène après neuf ans d'absence, compte bien faire vibrer ses fans impatients de retrouver l'ambiance électrique des DJ sets du groupe. Si comme beaucoup, vous souhaitez aller applaudir le groupe, il vous suffit de réserver vos places disponibles à la vente dès ce vendredi 29 octobre, à partir de 10 heures, sur le site internet de Livenation. Comme pour chaque concert, plusieurs prix seront proposés en fonction de l'emplacement de vos places (catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, fosse et carré or). Les tarifs oscillent entre 62 euros et 117 euros.

Après un vrai-faux retour en 2019, le trio de DJ Suédois Swedish House Mafia s'est officiellement reformé et a sorti jeudi 15 juillet, au soir, son premier single depuis neuf ans, annonciateur d'un nouvel album prévu pour la fin de l'année.

Swedish House Mafia en concert le 10 octobre 2022 à l'Accor Arena avec Fun Radio Crédit : Fun Radio