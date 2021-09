VIDÉO - Découvrez le nouveau son de Jason Derulo, "Acapulco"

Le vendredi, les artistes dévoilent leur nouveau morceau. Ce 3 septembre, nous vous proposons Jason Derulo avec Acapulco. Qu'on se le dise, si vous avez aimé Savage Love et Take You Dancing, vous adorerez forcément ce nouveau titre.

La recette est toujours la même : un beat qui donne envie de danser, des paroles qui restent dans la tête et une chorégraphie travaillée pour buzzer sur TikTok. Jason Derulo est devenu le roi de l'application avec 49 millions d'abonnés. Depuis l'année dernière, le natif de Miami a su relancer sa carrière grâce à TikTok et poste chaque semaine plusieurs vidéos, aux allures de courts-métrages, qui font le tour du monde.

Il est désormais l'heure de chanter : "Baby, oh-oh, You're just a little loco, Like boats in Acapulco" ! Le clip d'Acapulco, très coloré et où on voit Jason Derulo séduire une sirène, est d'ores et déjà disponible et il est à découvrir sur funradio.fr.

