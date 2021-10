VIDÉO - Farruko : après le tube "Pepas", le chanteur dévoile "El Incomprendido"

Qui n'a pas chantonné "en la discoteca" en entendant Pepas de Farruko ? Ce morceau est actuellement numéro 1 dans plusieurs pays et le clip a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube, un mois après sa mise en ligne. Qu'on se le dise, l'artiste ne sera pas éphémère et ses tubes vont continuer de faire danser la planète. En effet, Farruko vient de faire coup double en dévoilant un nouveau single, El Incomprendido, et un album, LA 167.

La recette est toujours la même, le côté latino dans les paroles et une production électro particulièrement efficace. Vous reconnaîtrez probablement le sample utilisé, celui d'Alice Deejay, Better Off Alone, que David Guetta avait déjà exploité en 2013 avec Play Hard. Sur l'album, composé de 25 titres, plusieurs collaborations ont été enregistrées notamment avec Pedro Capo et Myke Towers. Farruko va lancer une tournée à partir du 19 novembre aux États-Unis. On attend sa première date française avec impatience !

La tracklist de LA 167 de Farruko :

1. “Ki” Feat. Oneill & Daniel Habif

2. “La Toxica”

3. “Pepas”

4. “GPS” Feat. Jay Wheeler

5. “F*LOVE” Feat. Dimelo Flow & DJ Adonis

6. “Cucaracha” Feat. Ñengo Flow

7. “Lambo”

8. “My Lova”

9. “Baja Cali”

10. “La Perla”

11. “Cuervos”

12. “El Incomprendido”

13. “Embalao” Feat White Star

14. “Jíbaro” Feat. Pedro Capo

15. “$”

16. “167” Feat. Gallego

17. “Baya” Feat. Yomo

18. “Doble L” Feat. Brray & Noriel

19. “Guerrero” Feat. Luar La L

20. “Amigos Nuevos No” Feat. Fresy Franklin

21. “La Bendición” Feat. Lenier

22. “W.F.M.” Feat. Mova

23. “Apunta y Dispara” Feat. India Martinez & Lito MC Cassidy

24. “Siempre Sere” Feat Myke Towers, Tempo, Secreto “El Famoso Biberon”, Pacho El Antifeka

25. “Helicóptero”

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !